УГМК в III квартале заработала почти 6 млрд рублей благодаря программе трансформации

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) в третьем квартале 2021 года перевыполнила план программы трансформации на 34%, сообщает пресс-служба УГМК.

По данным компании, 12 предприятий принесли УГМК 5,9 млрд рублей при ожидаемых 4,4 млрд рублей.

Всего коллективы промплощадок, участвующих в программе трансформации, разработали и реализовали 363 инициативы, направленные на повышение производительности и сокращение затрат.

В частности, свой вклад в общий экономический результат внесли "Кузбассразрезуголь", "Уралэлектромедь", Гайский и Учалинский ГОКи, Среднеуральский медеплавильный завод, "Башкирская медь", "Сибирь-Полиметаллы", Челябинский цинковый завод, а также два предприятия холдинга "Кабельный Альянс" (объединяет кабельные активы УГМК) - "Электрокабель" и "Сибкабель".

Согласно плану компании, в 2021 году программа трансформации должна принести УГМК 12,5 млрд рублей. Отмечается, что по итогам трех кварталов совокупный экономический эффект уже составил 12,8 млрд рублей.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Основными владельцами УГМК являются Искандар Махмудов и Андрей Козицын.