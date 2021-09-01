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Цена газа в Европе вернулась к $600/тыс. куб. м

Цена газа в Европе вернулась к $600/тыс. куб. м
Фото: Zuma\TASS

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ к вечеру среды вернулась на уровень около $607 за тыс. куб. м, хотя утром взлетела до $646 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник торги также закрылись на отметке $600 за тысячу кубометров.

С октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа". Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

В конце 2021 года ожидается запуск почти достроенного газопровода "Северный поток 2". Вопросы регулирования работы магистрали в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих контролирующих органов.

Впрочем, в "Газпроме" во вторник вечером дали понять, что запуск "Северного потока 2" не повлияет на уровень поставок российского газа в 2021 году. "Цифра 183 (млрд куб. м плана экспорта - ИФ) в данном случае не меняется в зависимости от изменения транспортных потоков, она остается неизменной", - сказали в компании. Там добавили, что "ранее мы публиковали цифры о том, что мы теоретически допускаем, что до конца года" 5,6 млрд кубометров газа могут успеть пройти по "Северному потоку 2", "но глобально на годовой объем потенциальные изменения этой цифры не повлияют".

Бронирование "Газпрома" через Украину на сентябрь снижено до объема долгосрочного контракта - 109 млн кубометров в сутки. В предыдущие месяцы "Газпром" докупал дополнительные 15 млн кубометров в сутки.

Кроме того, физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" 1 сентября снизился до 2,1 млн куб. м час с 2,8 млн куб. м в час, зафиксированных 31 августа. Весь день поток находился на этом уровне.

Газпром Европа Северный поток 2

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