Минэнерго предложило сократить сроки отбора энергомощностей в рамках КОМ до трех лет

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго предлагает сократить до трех лет сроки отбора энергообъектов в рамках конкурентного отбора мощности (КОМ) и проектов модернизации тепловой генерации (КОМмод), рассказал замминистра энергетики Павел Сниккарс журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.

По его словам, ведомство уже подготовило соответствующий доклад в правительство.

"Мы хотели выйти на двухэтапность, ещё что-то. Долго думали, считали. В итоге пришли к выводу, что хотим сократить сроки проведения КОМа до трех лет и, соответственно, КОМмода, в том числе", - сказал Сниккарс.

"Мы все это обосновали, в том числе со спросом. То есть проводить отбор за минимальный срок, необходимый для принятия решений и генерации, и потребителей, и тогда уже более четкие прогнозы учитывать, чтобы не было никаких флуктуаций", - объяснил чиновник позицию Минэнерго.

Он напомнил, что рамках обоих конкурсов уже отторгованы объемы мощностей до 2026 года. Таким образом, следующие конкурсы по новым правилам могут быть проведены в 2024 г.

Действующая на данный момент модель конкурентного отбора мощности с "эластичным спросом" была утверждена несколько лет назад. Этот механизм предполагает отбор не по ЗСП (зоны свободного перетока), как было раньше, а по ценовым зонам (первая - европейская часть РФ и Урал, вторая - Сибирь).

Эта модель предполагает зависимость объема мощности, который будет отобран по результатам КОМ, от сложившейся цены. Согласно модели, спрос на КОМ задается в каждой ценовой зоне зависимостью объема от цены ("эластичный спрос"). По более низкой цене покупатели будут приобретать большее количество мощности, по более высокой цене - меньшее.

КОМ проводится на пять лет вперед, т.е. в 2021 году определялся объем и цена поставки мощности в 2026 году.