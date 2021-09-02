Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

ВТБ профинансирует строительство 15 торговых объектов в Сахалинской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Группа компаний "Столица" (Южно-Сахалинск) при финансовой поддержке банка ВТБ построит 15 новых торговых объектов в районах Сахалинской области до конца 2022 года.

Соглашение о поддержке инвестиционной программы ГК "Столица" в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ - старший вице-президент Руслан Еременко и гендиректор ООО "ГК "Столица" Евгений Молодцов.

В сообщении пресс-службы ВТБ на Дальнем Востоке говорится, что в 2021 году ВТБ открыл кредитную линию ГК "Столица" на 1,5 млрд рублей сроком до семи лет.

Средства предоставлены в рамках льготной программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП.

Подписанное на ВЭФ соглашение направлено на расширение сотрудничества и строительство новых объектов потребительского рынка.

ГК "Столица" при финансовом участии ВТБ планирует ввести в эксплуатацию до 15 торговых объектов в разных районах Сахалина, в том числе в формате супермаркетов.

В 2021 году компания ввела в эксплуатацию новые торговые объекты в двух муниципальных образованиях Сахалинской области.

ГК "Столица" работает на рынке с 2002 года. Имеет в собственности около 22 тысяч кв. м торговых площадей. Компания планирует к концу 2022 года возвести третью очередь торгово-делового комплекса в Южно-Сахалинске площадью более 2 тысяч кв. м.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 51% капитала ООО "Группа компаний "Столица" принадлежит Юлии Карловой через ООО "Промтерсервис" (Южно-Сахалинск). Еще 49% владеет Георгий Карлов (c августа 2020 года доверительный управляющий доли - Наталья Симонова).

ВЭФ ВТБ Сахалинская область

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Владивосток станет городом-миллионником при реализации экономических проектов

Владивосток станет городом-миллионником при реализации экономических проектов
Восточный экономический форум - 2021

Российский рынок труда вернулся на допандемийные показатели

Российский рынок труда вернулся на допандемийные показатели

Цена газа в Европе вернулась к $600/тыс. куб. м

Цена газа в Европе вернулась к $600/тыс. куб. м

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Цены на нефть перешли к снижению на новостях из России

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3949,1 пункта

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

Новак заявил, что кабмин не видит рисков роста цен на бензин в РФ

Доллар опустился до 73 руб. впервые с 6 августа

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');