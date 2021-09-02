ВТБ профинансирует строительство 15 торговых объектов в Сахалинской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Группа компаний "Столица" (Южно-Сахалинск) при финансовой поддержке банка ВТБ построит 15 новых торговых объектов в районах Сахалинской области до конца 2022 года.

Соглашение о поддержке инвестиционной программы ГК "Столица" в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ - старший вице-президент Руслан Еременко и гендиректор ООО "ГК "Столица" Евгений Молодцов.

В сообщении пресс-службы ВТБ на Дальнем Востоке говорится, что в 2021 году ВТБ открыл кредитную линию ГК "Столица" на 1,5 млрд рублей сроком до семи лет.

Средства предоставлены в рамках льготной программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП.

Подписанное на ВЭФ соглашение направлено на расширение сотрудничества и строительство новых объектов потребительского рынка.

ГК "Столица" при финансовом участии ВТБ планирует ввести в эксплуатацию до 15 торговых объектов в разных районах Сахалина, в том числе в формате супермаркетов.

В 2021 году компания ввела в эксплуатацию новые торговые объекты в двух муниципальных образованиях Сахалинской области.

ГК "Столица" работает на рынке с 2002 года. Имеет в собственности около 22 тысяч кв. м торговых площадей. Компания планирует к концу 2022 года возвести третью очередь торгово-делового комплекса в Южно-Сахалинске площадью более 2 тысяч кв. м.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 51% капитала ООО "Группа компаний "Столица" принадлежит Юлии Карловой через ООО "Промтерсервис" (Южно-Сахалинск). Еще 49% владеет Георгий Карлов (c августа 2020 года доверительный управляющий доли - Наталья Симонова).