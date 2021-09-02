ВТБ профинансирует строительство 2 краболовов и траулера для ГК "Морской волк"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ профинансирует строительство двух среднетоннажных краболовов и морозильного траулера для группы компаний "Морской волк" (крупнейшее рыбодобывающее предприятие Магаданской области).

Соответствующее соглашение стороны заключили в четверг на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Как сообщила пресс-служба ВТБ на Дальнем Востоке, суда будут эксплуатироваться в северной части Тихого океана с прилегающими морями.

Краболовы вместимостью 1 тысяч тонн каждый уже заложены на верфи АО "Хабаровский судостроительный завод" (ХСЗ, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") и позволят компании освоить выигранные на аукционах квоты на вылов.

Ранее сообщалось, что контракт на строительство двух судов-краболовов для ООО "Маг-Си Интернешнл" (входит в группу "Морской волк") и ХСЗ заключили 15 января 2020 года, стоимость контракта - более 2,5 млрд рублей.

Суда рассчитаны на промысел крабов, креветок и рыбы, хранение улова в охлажденной морской воде и транспортировку морепродуктов в порт в живом виде.

Новый морозильный траулер длиной 96 метров сможет вылавливать и перерабатывать до 450 тонн сельди и другой рыбы в сутки.

Общий объем инвестиций ГК "Морской волк" в модернизацию собственного флота превышает 7 млрд рублей.

Строительство краболовов ведется в рамках программы "квоты в обмен на инвестиции", согласно которой победители аукционов по распределению квот на вылов краба берут на себя обязательства профинансировать строительство судов-краболовов.

В группу компаний "Морской волк" входят ООО "Маг-Си Интернешнл" и ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания". В собственности компаний находятся семь добывающих и перерабатывающих судов. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 75% капитала "Маг-Си Интернешнл" и 72,02% "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" принадлежит их гендиректору Михаилу Котову.

Ранее стало известно, что ООО "Группа компаний "Столица" (Южно-Сахалинск) при финансовой поддержке банка ВТБ построит 15 новых торговых объектов в районах Сахалинской области до конца 2022 года.