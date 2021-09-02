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Строительство НЗМУ начнется в сентябре

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Строительство "Находкинского завода минеральных удобрений" начинается уже в сентябре 2021 года, заявил гендиректор НЗМУ Николай Сабитов на Восточном экономическом форуме.

"Мы сейчас завершаем проектно-изыскательские работы и в этом месяце будем уже приступать к строительству", - сказал он на сессии "Повышение отдачи от нефти и газа для россиян".

Зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов отметил, что НЗМУ входит в число "крупнейших потребителей "Газпрома", которые в скором времени получат газ".

Сабитов добавил, что "в следующем году НЗМУ планирует подготовить и опубликовать ESG-стратегию, предусматривающую достижение полной углеродной нейтральности".

Замминистра Павел Сорокин в ходе той же сессии отметил: "Одна из важных задач - это достижение баланса между доходностью апстрима и доходностью переработки. В частности обратный акциз на этан позволил создать инвесторам доходность, сравнимую с мировыми аналогами". Он также высказался за верную настройку тарифной политики: "Под экономически нецелесообразные тарифы денег не привлечь и нормальных проектов не построить".

Глава "СИБУРа" Дмитрий Конов заметил, что результат в этой области "не может достигаться полностью регуляционными мерами, без заинтересованности бизнеса в достижении соответствующих договоренностей". Без заинтересованности "Газпрома" в заключении контакта с "СИБУРом" не появился бы проект Амурского ГХК.

"Перекосы в одну или другую сторону дают, что либо не хватает ресурсов, либо не появляются перерабатывающие мощности", - добавил он.

ВЭФ Находкинский завод минеральных удобрений

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