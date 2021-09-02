Доля якутского угля выросла на китайском рынке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Доля угля, добываемого в Якутии, на крупнейшем в мире рынке сбыта растет, нужно обеспечить увеличивающийся экспорт транспортными мощностями, заявил глава региона Айсен Николаев.

"Наш коксующийся уголь востребован в мире, более того, мы сейчас видим, что якутские угли вытесняют австралийские угли очень активно на китайском рынке. Это десятилетия, если не столетия, очень четкого сбыта российских углей на крупнейший рынок", - сказал Николаев в интервью "России 24" на полях Восточного экономического форума.

По его словам, "Эльгауголь", оператор Эльгинского месторождения коксующегося угля, после прошлогодней смены акционера (компанией теперь владеет "А-Проперти" Альберта Авдоляна - ИФ) нарастил добычу более чем в три раза к 2020 г. и сталкивается с инфраструктурными ограничениями.

"Сейчас уже "Эльгауголь" оттого, что РЖД, к сожалению, не могут вывести пока весь тот уголь, который они добывают, уже готов даже начать реализацию строительства своей частной ветки необщего пользования на тихоокеанское побережье с вывозом углей", - сказал Николаев.

"Это никоим образом не замена модернизации БАМа, я считаю, что модернизация БАМа обязательно должна быть осуществлена, потому что у Якутии кроме эльгинского угля есть еще много что вывозить на внешние рынки. Но при этом, если будет построена такая частная ветка, я считаю, это тоже благо для страны", - заключил глава республики.

Ранее Китай ввел ряд торговых санкций в отношении австралийского экспорта, начиная от вина и заканчивая углем, в ответ на ограничительные меры со стороны Австралии. Она стала одной из первых стран, официально запретивших китайскому технологическому гиганту Huawei использовать на своей территории сеть 5G из соображений безопасности, настоятельно призывала к расследованию происхождения COVID-19.