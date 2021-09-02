Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Доля якутского угля выросла на китайском рынке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Доля угля, добываемого в Якутии, на крупнейшем в мире рынке сбыта растет, нужно обеспечить увеличивающийся экспорт транспортными мощностями, заявил глава региона Айсен Николаев.

"Наш коксующийся уголь востребован в мире, более того, мы сейчас видим, что якутские угли вытесняют австралийские угли очень активно на китайском рынке. Это десятилетия, если не столетия, очень четкого сбыта российских углей на крупнейший рынок", - сказал Николаев в интервью "России 24" на полях Восточного экономического форума.

По его словам, "Эльгауголь", оператор Эльгинского месторождения коксующегося угля, после прошлогодней смены акционера (компанией теперь владеет "А-Проперти" Альберта Авдоляна - ИФ) нарастил добычу более чем в три раза к 2020 г. и сталкивается с инфраструктурными ограничениями.

"Сейчас уже "Эльгауголь" оттого, что РЖД, к сожалению, не могут вывести пока весь тот уголь, который они добывают, уже готов даже начать реализацию строительства своей частной ветки необщего пользования на тихоокеанское побережье с вывозом углей", - сказал Николаев.

"Это никоим образом не замена модернизации БАМа, я считаю, что модернизация БАМа обязательно должна быть осуществлена, потому что у Якутии кроме эльгинского угля есть еще много что вывозить на внешние рынки. Но при этом, если будет построена такая частная ветка, я считаю, это тоже благо для страны", - заключил глава республики.

Ранее Китай ввел ряд торговых санкций в отношении австралийского экспорта, начиная от вина и заканчивая углем, в ответ на ограничительные меры со стороны Австралии. Она стала одной из первых стран, официально запретивших китайскому технологическому гиганту Huawei использовать на своей территории сеть 5G из соображений безопасности, настоятельно призывала к расследованию происхождения COVID-19.

Якутия Айсен Николаев ВЭФ

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Владивосток станет городом-миллионником при реализации экономических проектов

Владивосток станет городом-миллионником при реализации экономических проектов
Восточный экономический форум - 2021

Российский рынок труда вернулся на допандемийные показатели

Российский рынок труда вернулся на допандемийные показатели

Цена газа в Европе вернулась к $600/тыс. куб. м

Цена газа в Европе вернулась к $600/тыс. куб. м

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Цены на нефть перешли к снижению на новостях из России

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3949,1 пункта

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

Новак заявил, что кабмин не видит рисков роста цен на бензин в РФ

Доллар опустился до 73 руб. впервые с 6 августа

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');