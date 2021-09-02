Власти Якутии подпишут более 40 соглашений на ВЭФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Власти Якутии планируют подписать в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 41 соглашение на 25 млрд рублей, заявил глава региона Айсен Николаев.

"В текущем году подписываем 41 соглашение на сумму порядка 25 млрд рублей. Считаю, что это очень важный форум после перерыва, который был в 2020 году. Те проекты, которые мы обсуждали с коллегами (...), имеют очень большое значение для республики", - сказал Николаев в интервью "России 24" на полях Восточного экономического форума.

Так, ожидается подписание соглашения об использовании инфраструктурных облигаций через корпорацию "ДОМ.РФ" на строительство кварталов в Нерюнгринском районе и в Якутске.