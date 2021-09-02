ВГК подписала соглашение о строительстве ветропарка на Сахалине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Трехстороннее соглашение о господдержке в строительстве ветропарка мощностью 67,2 МВт в Улегорском районе подписали на Восточном экономическом форуме ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК), Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и правительство Сахалинской области, сообщает пресс-служба компании в четверг.

"Энергия возобновляемых источников будет питать строящийся транспортный угольный конвейер и переводимый на электротягу парк самосвалов. В комплексе эти проекты сформируют анонсированный нами ранее "Зеленый угольный кластер", - цитирует пресс-служба генерального директора ВГК Максима Куземченко.

Планируется, что Углегорский ветропарк будет самым мощным на Дальнем Востоке. В его состав войдут 16 ветротурбин, расположенных на участках со сложным рельефом и высоким ветропотенциалом. К текущему моменту определены две потенциальные площадки для установки ветротурбин. Для того, чтобы подтвердить потенциал районов, будет проведен специальный ветромониторинг.

Приступить к реализации проекта ВГК планирует в 2022 году, а до конца 2024 года - запустить в эксплуатацию. Инвестиции в проект составят порядка 8,5 млрд рублей. Предполагается, что Углегорская ветроэлектростанция дополнительно создаст на территории региона десятки высококвалифицированных рабочих мест.

"Реализация таких крупных проектов "зелёной" энергетики позволит существенно повысить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе и обеспечит условия для энергетического перехода экономики Дальнего Востока", - приводит пресс-служба слова генерального директора КРДВ Игоря Носова.

ВГК - основное угледобывающее предприятие Сахалина. Основные активы компании - ООО "Солнцевский угольный разрез" и "Угольный морской порт Шахтерск" - вошли в состав ВГК в 2013 году.

В 2020 году ВГК добыла 11 млн тонн угля, что на 21% больше, чем в 2019 году.

Утвержденные запасы ВГК превышают 300 млн тонн угля на Сахалине, также разведаны более 100 млн тонн в Магаданской области.