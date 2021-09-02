FESCO будет доставлять Highland Gold химгрузы для золотодобычи из Кореи

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) будет обеспечивать транспортно-логистическое обслуживание золотодобывающей компании Highland Gold.

Согласно сообщению транспортной группы, соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Восточного экономического форума - 2021.

На основе логистических решений FESCO будут развиваться интермодальные перевозки химических грузов, предназначенных для золотодобычи, из Южной Кореи в РФ, а также обеспечиваться доставка оборудования и продукции Highland Gold из Певека (Чукотский автономный округ) в Хабаровск.