FESCO и "Атомэнергопром" создадут транспортный узел для Севморпути

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) и АО "Атомэнергопром" (структура "Росатома") планируют создать на территории "Владивостокского морского торгового порта" (ВМТП, входит в FESCO) Восточный транспортно-логистический узел в рамках реализуемого "Росатомом" проекта по организации Евроазиатского транзита контейнерных грузов.

В сообщении FESCO говорится, что соответствующее соглашение о сотрудничестве в пятницу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и директор "Атомэнергопрома", первый заместитель гендиректора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

Восточный транспортно-логистический узел предназначен для перегрузки контейнеров между судами арктического класса и фидерными судами.

Он должен стать частью проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", предполагающего развитие контейнерных грузоперевозок на направлении Восточная Азия - Северо-Западная Европа, в том числе с использованием Северного морского пути, в рамках которого предусматривается создание двух транспортно-логистических узлов - на западе и на востоке России и организация перевозки контейнеров между этими узлами судами ледового класса.

Для реализации этих целей стороны планируют создать на территории ВМТП портовую инфраструктуру, что позволит увеличить пропускную способность порта и привлечь дополнительный грузопоток на маршрут.

"В сотрудничестве с "Росатомом" мы (FESCO - ИФ) сможем усилить мощности ВМТП, который уже представляет собой одно из самых передовых портовых предприятий России, чтобы предложить нашим партнерам оптимальные логистические решения и помочь им в полной мере воспользоваться уникальными преимуществами этого маршрута (с использованием Севморпути - ИФ)", - сказал Северилов, слова которого приводятся в сообщении.

Комаров, в свою очередь, отметил, что проект "Евроазиатский контейнерный транзит" ставит целью создание дополнительного глобального транспортного маршрута между Европой и Азией для большей интеграции России в мировую торговлю.

"Нам предстоит большой объем работ по созданию соответствующей инфраструктуры на пути к запуску проекта, и сегодня мы делаем важный шаг в этом направлении", - сказал топ-менеджер ГК "Росатом".

"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом". Компания не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли. По состоянию на 31 декабря 2020 года в периметр консолидации "Атомэнергопрома" входило 150 компаний различных организационно-правовых форм.

Ежегодная пропускная способность ВМТП достигает 723 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), 7,58 млн тонн навалочных грузов и нефтепродуктов, 100 тысяч единиц автотехники. Производственные мощности расположены на 15 причалах морпорта "Владивосток".