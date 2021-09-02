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Росреестр поможет Сахалину создать интерактивную карту для инвесторов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о взаимодействии по улучшению инвестиционной привлекательности Сахалинской области подписали губернатор региона Валерий Лимаренко и руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский на Восточном экономическом форуме в четверг, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Сахалинская область - один из пилотных регионов, где разрабатывается интерактивная карта для инвесторов. Это единая система, которая позволит объединить все данные о земле и недвижимости из государственных и региональных источников", - цитирует пресс-служба Лимаренко.

По его словам, преимущества проекта - более эффективное расходование бюджетных средств и вовлечение в оборот неиспользованные земельные ресурсы. "Росреестр окажет существенную поддержку в реализации этой инициативы", - подчеркнул губернатор.

По данным пресс-службы, с помощью интерактивного сервиса карты потенциальный инвестор сможет получить исчерпывающую информацию о ведении бизнеса на Сахалине и Курилах. Там будут размещены сведения обо всех инженерных сетях - электричестве, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении, а также связи и Интернете. Будет предусмотрен раздел о логистике островного региона, включающий воздушный, железнодорожный, морской и автомобильный транспорт. На портале разместятся также нормативно-правовые документы и информация о мерах поддержки предпринимательства.

На интерактивную карту нанесут все инвестпроекты, которые планируется реализовать на Сахалине и Курилах. Потенциальные резиденты смогут выбрать интересующий лот и в онлайн-режиме подать заявку, сообщает пресс-служба.

ВЭФ Росреестр Сахалинская область

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