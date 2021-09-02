Корпорация развития Сахалина и "Аэроскрипт" будут сотрудничать в отрасли беспилотных систем

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - АО "Корпорация развития Сахалинской области" и ООО "Научно-исследовательский центр" "Аэроскрипт" на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве для развития применения беспилотных авиационных систем и запуске пилотного проекта "Небосвод - Сахалин", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Соглашение подписали гендиректор АО "Корпорация развития Сахалинской области" Андрей Медведев и гендиректор ООО "Научно-исследовательский центр" "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов.

Как рассказал "Интерфаксу" зампредседателя правительства Сахалина Вячеслав Аленьков, Сахалин активно развивает беспилотную авиацию для использования в различных отраслях экономики: оказания различны сервисов предпринимателям и жителям. Также беспилотная авиация может применяться для доставки грузов, лекарств и мониторинга строительных объектов, объектов инфраструктуры.

"В прошлом году мы убрали все несанкционированные свалки с помощью беспилотной авиации. Мы, конечно, эту тему хотим развивать. Чтобы развивать ее системно очень важно разработать систему мониторинга за движением беспилотного транспорта в регионе. Вот как раз это соглашение с компанией "Аэроскрипт" с нашей "Корпорацией развития Сахалинской области" о том, что мы создаем такую систему на уровне региона, которая бы мониторила движение всех дронов на территории", - сказал агентству Аленьков.

Он также подчеркнул, что это существенно упростит процедуру получения разрешения на полеты и в разы сократит срок получения такого разрешения. Это будет стимулом для развития беспилотной авиации в регионе.