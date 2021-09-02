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Единый расчетно-информационный центр запустили в Южно-Сахалинске

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Единый расчетно-информационный центр клиентский офис в режиме видеоконференции с площадки Восточного экономического форума во запустили в четверг председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, генеральный директор "РусГидро" Виктор Хмарин и его первый заместитель Сергей Киров, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В центре, который мы сегодня открыли, собран максимальный набор сервисов и возможностей в коммунальной сфере. Он поможет жителям Южно-Сахалинска в удобной форме передавать показания приборов учета, получать расчет, оплачивать услуги", - цитирует пресс-служба Белика.

Единый расчетно-информационный центр входит в сеть офисов Дальневосточной энергетической компании под эгидой российского холдинга "РусГидро". Клиентами нового учреждения в Южно-Сахалинске станут более 90 тысяч человек.

В центре частные и корпоративные клиенты смогут получить консультационную помощь по начислению платы за электроэнергию, оплатить поставленные услуги, а также решить любые вопросы, касающиеся энергоснабжения.

Помещения офиса разделены на зоны очного обслуживания, самообслуживания, интерактивных и дополнительных сервисов, а клиентским потоком управляет умная электронная очередь. Посетители могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi и зарядными устройствами для телефона. Рядом с офисом установлена станция быстрой зарядки для электромобилей.

ВЭФ Южно-Сахалинск РусГидро

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