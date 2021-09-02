В Минсельхозе указали, что развитие экспорта увеличит сельхозпроизводство на Дальнем Востоке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Развитие экспорта позволит в разы увеличить сельхозпроизводство на Дальнем Востоке, но отрасли нужно развивать переработку продукции и диверсификацию поставок, считает заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

"Мы видим для сельскохозяйственной отрасли Дальнего Востока основной, если не сказать единственный, механизм существенного повышения и объема производимой продукции, и добавленной стоимости - это экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, потенциал которых позволяет увеличить сельхозпроизводство на Дальнем Востоке не на проценты, а в несколько раз", - заявил Левин, выступая в рамках Восточного экономического форума.

"Говоря о потенциале Дальнего Востока, о его возможностях и направлениях роста, мы в первую очередь думаем о соседях, об окружении Дальнего Востока, а именно - о странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы все знаем, что там сосредоточено очень большое население, мы знаем о происходящих там процессах урбанизации, о стабильном росте экономики и повышении благосостояния населения этих стран, которые в совокупности приводят к постоянно растущему спросу на сельхозпродукцию и продовольствие в странах региона", - отметил он.

По его словам, общий объем импорта продовольствия странами АТР в прошлом году составил $693 млрд, это 45% глобального импорта. РФ, в свою очередь, демонстрирует стабильный рост продукции АПК. "Но тем не менее, за прошлый год в страны Азиатско-Тихоокеанского региона наш экспорт составил $7 млрд. Это на 23%, почти на четверть больше, чем годом раньше, но это $7 млрд из $700 млрд. Наглядная масштабная цифра в представлении о том, что мы делаем сейчас и какой у нас есть потенциальный спрос, потенциальная емкость рынка, на который может работать отрасль региона", - подчеркнул Левин.

Крупнейшими покупателями российской сельхозпродукции являются Китай, который занимает больше половины в структуре экспорта из РФ, Южная Корея, Вьетнам и Япония.

Китай за последние пять лет нарастил импорт продовольствия почти на 60%, в прошлом году общий объем импорта продовольствия в эту страну превысил $160 млрд. "Мы практически каждый год показываем двузначные цифры роста экспорта в Китай. В прошлом году поставили больше чем на $4 млрд, но это только 2,5% от общего объема закупок Китаем продовольствия на мировом рынке", - отметил замминистра.

Общий объем импорта в Японию составляет $70 млрд в год, поставки из РФ в эту страну в прошлый год составили $290 млн (87% в структуре поставок пришлось на рыбу и морепродукты). Поставки в Южную Корею из РФ в 2020 году выросли на 55% и превысили $1,3 млрд (основной объем также пришелся на рыбу и морепродукты) при общем импорте в эту страну в размере $33 млрд. Самые высокие темпы роста продемонстрировал российский экспорт во Вьетнам: поставки в эту страну в прошлом году увеличились в два раза, до $400 млн, в частности, активный рост показывает мясная продукция (общий объем импорта продовольствия в страну составил $21 млрд).

"Если говорить о глобальном потенциале Дальнего Востока, совершенно очевидно, что соотношение населения, соотношение земли и объема рынка говорит о том, что основная перспектива и основное направление развитие сельскохозяйственной отрасли Дальнего Востока - это, безусловно, экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вопрос - как мы этим воспользуемся и что для этого нужно решить", - сказал Левин.

Среди факторов, ограничивающих экспорт, он назвал процесс открытия новых рынков для российской агропродукции. За последние четыре года для российских поставщиков был открыт доступ к 13 новым рынкам по 63 видам продукции. "Причем это очень значимые виды продукции, такие как мясо птицы, говядина в Китай, молочная продукция в Китай, свинина, мяса птицы, молочная продукция во Вьетнам и так далее. Работаем мы над этим активно и, безусловно, будем снимать эти барьеры и дальше", - отметил замглавы Минсельхоза.

Другая существенная проблема - это транспорт, развитие транспортной инфраструктуры, "с этим на Дальнем Востоке пока еще не все обстоит хорошо", считает Левин. В последние годы стали появляться значимые проекты, но процесс идет достаточно медленно. "Развитие инфраструктуры - это, наверное, важнейший элемент для того, чтобы сельское хозяйство Дальнего Востока смогло в полной мере воспользоваться своими возможностями по развитию производства", - сказал он.

"Сама наша ахиллесова пята на сегодняшний день - это слабая диверсификация как продуктовой линейки, которую мы поставляем на экспорт, так и глубины переработки этой продукции. Напомню, что на долю рыбы и морепродуктов из общего объема экспорта Дальневосточного округа сегодня приходится 85%. Поэтому, когда мы думаем о перспективе роста, мы это игнорировать не можем, но перед рыбной отраслью стоит безусловная задача диверсификации своего производства, углубления переработки и увеличения объема поставок переработанной продукции на эти рынки, тем более, что спрос нам есть. Такая же история и в масложировой отрасли. Мы, безусловно, поддерживаем и считаем основным и единственно правильным вектором развития масложировой отрасли ввод здесь, на территории округа, новых мощностей для переработки", - заявил Левин.