Товарооборот между Дальним Востоком РФ и КНР к 2024 году может составить $20 млрд

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на сессии ВЭФ "Бизнес-диалог "Россия - Китай" заявил, что товарооборот между субъектами Дальнего Востока и КНР к 2024 году может составить $20 млрд.

"Китай - основной экономический партнер России на Дальнем Востоке. Прочность этого партнерства прошла испытание пандемией коронавирусной инфекции, которая оказала серьезный негативный эффект на внешнюю торговлю. По итогам 2020 года товарооборот Дальнего Востока России с Китаем не упал, но продемонстрировал рост на 3,3% по сравнению с 2019 годом, и составил $10,8 млрд. Наша главная цель - увеличить товарообороты между субъектами Дальнего Востока и Китаем к 2024 году до $20 млрд", - сказал Чекунков.

Он отметил, что в преференциальных режимах территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток с участием китайских инвесторов в различной стадии проработки и реализации находится 58 инвестиционных проектов с объемом возможных инвестиций в $11,6 млрд.