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Договор о продвижении товаров из РФ в Китае подписали в рамках ВЭФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о сотрудничестве по продвижению несырьевого экспорта в Китае подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по продвижению несырьевого экспорта в КНР и привлечению китайских инвестиций в кооперационные проекты предприятий Приморья подписали председатель правительства региона Вера Щербина и председатель совета директоров Российской торговой компании в Китае (Группа ВЭБ.РФ) Beijing Hua Nuo E Xiang (REX) Trading Company Limited", - говорится в сообщении.

Соглашение позволит продвигать российские услуги, товары, экспортеров и производителей на китайском рынке. Кроме того, благодаря договору можно будет привлечь в Приморье китайских инвесторов в проекты региональных предпринимателей.

"Несмотря на пандемию, мы стараемся сохранять объемы экспорта. Вместе с тем огромен потенциал продвижения товаров, причем не только тех, которые производятся у нас, но и следующих через Приморский край из других регионов России. А это рабочие места, налоговые отчисления в краевой бюджет", - отметила Щербина.

Щербина отметила, что для Приморья соглашение имеет большое значение, так как 90% внешнеторгового оборота региона приходится на страны АТЭС.

Россия Китай ВЭФ Владивосток

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