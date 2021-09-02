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Между портами Калининград и Усть-Луга планируется запустить первые беспилотные суда

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотные логистические коридоры прорабатывают по всем видам транспорта, заявил замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов во время Восточного экономического форума.

"У нас есть тема автономного судовождения. И первый проект мы хотим запустить между портами Калининград и Усть-Луга", - сказал он.

Кроме того, рассматривается возможность строительства беспилотного моста между Европой и Азией.

"Есть амбициозная цель - к 2030 году построить беспилотный мост между Европой и Азией. Причем мы будем добиваться того, чтобы мы могли подхватывать любой беспилотник - как китайский, как Volvo, так и любой европейский - и доводить его транзитом до пункта назначения", - заявил Богданов.

При этом замглавы Минтранса отметил, что существует еще много барьеров - "не только нормативных, еще и психологических".

ВЭФ Калининград Усть-Луга

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