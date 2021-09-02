Дальневосточная торфяная компания предложила правительству программу развития малого бизнеса

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Объединение малого бизнеса по отраслям при разработке продуктов поддержки, позволит совместно решить инфраструктурные проблемы и более эффективно продвигать продукцию малого и среднего бизнеса на зарубежные рынки, сообщил генеральный директор ООО "Дальневосточная торфяная компания" (ДТК) Александр Тимофеев.

"Мы вместе с "Опорой России" предложили правительству такой выход, который называется "Разработка региональной программы по отраслевому признаку", и взяли в качестве примера свою отрасль. Это, на мой взгляд, одно из решений, которое позволит малому бизнесу объединиться и удовлетворять растущий спрос на зарубежном рынке", - отметил Тимофеев, выступая в рамках ВЭФ на сессии "Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока".

Отраслевые решения, как отметил Тимофеев, уже отрабатываются его предприятием совместно с правительством Хабаровского края. Основная задача - привлечь федеральные и региональные средства, прежде всего, в инфраструктуру. Глава ДТК пояснил, что малый бизнес ДФО из-за инфраструктурных проблем пока не готов ответить на требования рынка сопредельных государств, таких как Япония, Корея и Китай, которые требуют большие объемы в короткие сроки.

"Инфраструктура стоит очень дорого. Около 150 млн рублей необходимо сегодня вложить, чтобы хоть немного отвечать, например, запросам одного из покупателей КНР. Всего лишь одного. Мы говорим об объеме поставки 20-30 тыс. тонн в год. Наше предприятие способно выпускать 2,5-3 тыс. тонн, у нас неудовлетворенный спрос подтвержденный (...) составляет порядка 300 тыс. тонн. Вы представляете, сколько необходимо вложить средств, чтобы удовлетворить эти заявки. И этот спрос будет расти", - пояснил Тимофеев.