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KAZ Minerals обсуждает финансирование Банка развития Китая на Баимский проект

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банк развития Китая может предоставить финансирование на реализацию проекта освоения Баимского медно-золотого месторождения на Чукотке, принадлежащего казахстанской KAZ Minerals.

"Одним из важных для нас проектов является крупнейший проект по разработке Баимского месторождения на Чукотке стоимостью почти 600 млрд рублей, который в настоящий момент работает с китайскими партнерами по привлечению финансирования со стороны Китайского банка развития", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на ВЭФ-2021.

"Мы активно поддерживаем этот проект на уровне правительства РФ", - добавил он.

В настоящее время KAZ Minerals разрабатывает ТЭО проекта. Ожидается, что производство на Баимской площади начнется до конца 2027 года. Предполагаемый капитальный бюджет - около $8 млрд. Ресурсы месторождения Песчанка, расположенного в пределах Баимской, оцениваются по JORC в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота.

ВЭФ Чукотка Банк развития Китая KAZ Minerals

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