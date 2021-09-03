KAZ Minerals предложил заморозить налоговые условия для проектов на старте их реализации

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров ГДК "Баимская" (структура казахской KAZ Minerals) Олег Новачук предложил фиксировать налоговые условия для новых проектов для сохранения их финансовой привлекательности для инвесторов.

"Новые проекты, которые сегодня строятся, (нужно - ИФ) чтобы они пользовались стабильностью. Тот налог, который (существовал - ИФ) на момент, когда мы приходим, предлагаю заморозить и сохранить налоговое законодательство на момент фиксации финансовой модели", - сказал Новачук в ходе Восточного экономического форума.

"И тогда это будет привлекать инвесторов, когда во время разработки месторождений не будет возникать неприятных сюрпризов, которые значительно уменьшают финансовую привлекательность", - добавил топ-менеджер, указав на последний рост НДПИ в 3,5 раза.

Генеральный директор ПАО "Полюс" Павел Грачев в свою очередь отметил, что предложение "очень актуальное и давно дискутируемое, хотя у Минфина есть свое мнение" на этот счет.

"Я думаю, что дискуссия еще продолжится", - резюмировал Грачев.