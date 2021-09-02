Запрет экспорта круглого леса потребует переходного периода в ДФО

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт круглого леса создал проблемы для лесопромышленников на Дальнем Востоке из-за дефицита перерабатывающих предприятий, сообщил на сессии ВЭФ "Бизнес-диалог "Россия - Китай" гендиректор ООО УК "РФП Групп" Константин Лашкевич.

"Из-за запрета у нас возникает очень резкий дефицит мощностей. На Дальнем Востоке нет целлюлозных производств, поэтому утилизация низкосортной балансовой древесины невозможна на сегодняшний момент. Это является глобальной проблемой. Сегодня (ведется - ИФ) диалог с государством сделать переходный период", - отметил Лашкевич.

Глава лесопромышленного холдинга Дальнего Востока уточнил, что в целом поддерживает запрет экспорта, но видит в этом две стороны медали. Низкосортная древесина являлась для предприятия экспортным товаром и возникла необходимость создавать новые мощности с учетом экологической повестки.

"Мы производим 1,7 млн кубометров деловой древесины и можем около 1 млн кубометров производить дровяной, из нее сейчас производим незначительный объем, это около 100 тысяч кубов топливных гранул - пеллет. Тем не менее, это "зеленая энергия". Хотел бы обратиться к коллегам, рассмотреть этот вопрос, потому что (это - ИФ) "зеленые" кредиты, углеродный след. Сотрудничество в этой сфере могло бы нарисовать новые перспективы энергетического сотрудничества по экологической энергии между Китаем и Дальним Востоком", - обратился к участникам сессии Лашкевич.

Он отметил, что приграничные территории Китая, которые традиционно работали на российском лесе, остаются без сырья, а поставщики - без потребителей этого сырья.

"Вижу два направления: топливно-энергетическое сотрудничество - "зеленая" энергетика на основе возобновляемой энергии леса (...) и инженерная древесина - развитие на севере Китая малоэтажного деревянного домостроения", - подвел итог Лашкевич.