Росатом запланировал начать производство водорода к 2024 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" планирует к 2024 году начать производство водорода, а в 2025 году - выйти на экспорт, сообщил в ходе ВЭФ-21 вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса АО "Русатом Оверсиз" Антон Москвин.

"Мы планируем построить крупнотоннажное производство водорода в рамках соглашения с компанией Air Liquide, в рамках нашей кооперации. Планируется сооружение крупного предприятия с производством на первой фазе порядка 30 тыс. тонн водорода и в последующем до 100 тысяч тонн к 2030 году. Мы планируем выйти на производство уже к 2024 году, первые объемы думаем поставлять на экспорт уже в 2025 году, ведем консультации с японскими заказчиками, и с корейскими", - сказал он.

Москвин напомнил, что первое соглашение с японцами было подписано в 2019 году, и за это время было проработано пред-ТЭО организации цепочки поставок водорода из России в Японию. Ключевой площадкой рассматривался Сахалин.

"Это действительно довольно сложная задача - транспортировать водород в таких объемах, сейчас фактически нет технологий, которые позволяют водород в таких объемах поставлять, и поэтому мы задумываемся о поставке в форме аммиака. Тем не менее, технологии быстро развиваются, пилотные проекты уже есть, в том числе даже и по специализированному кораблю для перевозки сжиженного водорода, компания Kawasaki этим занимается, мы эти примеры видим и учитываем. Поэтому мы считаем, что производство водорода в таких объемах - это реальность, и мы планируем выйти на завершение ТЭО к концу текущего года и в дальнейшем развивать этот проект", - добавил он.

Как сообщалось, в апреле "Русатом Оверсиз", французская Air Liquide - один из ведущих производителей промышленных газов и правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможности строительства на Сахалине комплекса по производству до 100 тысяч тонн водорода в год.