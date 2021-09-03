Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Росатом расширит линейку ледоколов проекта 22220

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" расширяет линейку ледоколов проекта 22220 двумя новыми и планирует ледоколы на СПГ.

VI Восточный экономический форум

"Мы имеем поддержку министерства, имеем поддержку правительства, Юрия Петровича Трутнева (вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - ИФ), Михаила Владимировича Мишустина (премьер-министр РФ -ИФ) по увеличению линейки ледоколов серии 22220 по 60 МВт - к пяти запланированным, думаю, уже официальное решение уже скоро будет - о добавлении еще двух ледоколов. Плюс прорабатываем серьезно с нашими коммерческими партнерами вопросы создания ледоколов менее мощных, но достаточно эффективных по 40 МВт, ледоколов, движение которых будет построено на использовании СПГ", - сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев в ходе ВЭФ-21.

Глава госкорпорации также напомнил о планах до конца года получить ледокол "Сибирь".

"Наши взгляды с огромным вниманием направлены на "Балтийский завод", на ожидание уже второго ледокола, первого серийного ледокола "Сибирь" - до конца года хотим его получить и уже начать его полномасштабное использование в следующем году. На дальневосточной земле, на "Звезде" (судостроительный комплекс - ИФ), принадлежащей "Роснефти", полным ходом идет сооружение ледоколов нового поколения по 120 МВт, ледокола "Лидер", - сказал он.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.

ВЭФ Росатом

Новости по теме

Новости

ЦБ убрал точные даты публикации комментариев по инфляции из графика

Подозреваемый в насилии над детьми в Самаре найден мертвым

Рогозин заявил, что новая ракета "Сармат" обеспечит РФ ядерный щит на 30-40 лет

Рогозин заявил, что новая ракета "Сармат" обеспечит РФ ядерный щит на 30-40 лет
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');