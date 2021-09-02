ВТБ в 2021 г. намерен увеличить розничный кредитный портфель на четверть

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует в этом году увеличить розничный кредитный портфель на четверть, нарастить объем продаж розничных кредитных продуктов более чем на 40%, рассказал журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По оценке ВТБ, рынок розничного кредитования покажет рост около 20%.

"Мы при базовом сценарии планируем сработать лучше среднерыночных значений и добиться прироста портфеля кредитов почти на четверть. В части продаж планируем вырасти больше чем на 40%", - заявил Печатников в кулуарах Восточного экономического форума.

Продажи ипотеки ВТБ должны достичь 1,2 трлн рублей, всего на рынке в этом году может быть выдано более 5 трлн рублей жилищных кредитов, указал топ-менеджер.

Продажи кредитов наличными ВТБ, по прогнозам банка, должны превысить 1,3 трлн рублей, что составит рост более чем в 1,6 раза.

По предварительным оценкам, за 8 месяцев банк оформил 1,7 трлн рублей кредитов физлицам, что в 1,5 раза превосходит показатель за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 15% и на 1 августа составил 4,2 трлн рублей.

Наиболее динамично в ВТБ вырос спрос на потребительские кредиты: выдачи за 8 месяцев составили 900 млрд рублей, что на 72% выше результата января-августа прошлого года. Выдачи ипотеки составили почти 700 млрд рублей, прирост - 28%. Продажи автокредитов превысили 62 млрд рублей, прирост - 40%.

Основными факторами роста спроса стали выгодные ставки по кредитным продуктам, специальные сезонные предложения ВТБ, а также развитие цифровых сервисов, которые значительно упрощают получение кредитов.

ВТБ с начала года увеличил розничный портфель привлеченных средств на 11%, до 7,6 трлн рублей (на 1 августа).

По прогнозам банка, портфель привлеченных средств российских банков за 2021 год (с учетом эскроу-счетов) покажет прирост в пределах 8-9%, ВТБ будет расти быстрее рынка, заявил Печатников.