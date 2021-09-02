ВТБ планирует в тестовом режиме до конца года открыть офисы без людей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ для расширения возможностей обслуживания планирует до конца года в тестовом режиме запустить новый формат банковского отделения - без людей, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

В отличие от привычных зон 24/7, оборудованных только банкоматами, в новых модулях клиентам ВТБ будет доступен расширенный перечень услуг и устройств самообслуживания: картоматы, оформление сложных кредитных продуктов, видеобанкинг и другие сервисы. По итогам тестового использования решение о масштабировании формата будет принято в 2022 году, уточнил Печатников.

В этом году ВТБ разместит модули в действующих отделениях, а в 2022 году банк будет рассматривать возможность запуска модулей самообслуживания вне офисов, например, в торговых центрах или других локациях с повышенным спросом для срочного оформления финансовых услуг.

Печатников также сообщил, что ВТБ отмечает рост розничного кредитования по предварительным итогам восьми месяцев года.

По его данным, ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов. При этом выдачи ипотеки составили почти 700 млрд рублей, прирост - 28%.

Согласно прогнозу, продажи ипотеки в ВТБ должны достичь 1,2 трлн рублей. Всего на рынке в этом году может быть выдано более 5 трлн рублей жилищных кредитов, прогнозируют в банке.

Как сообщал ранее ЦБ РФ, объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в январе-июле 2021 года, составил 3 трлн 126,8 млрд рублей, что на 73,5% превышает показатель за аналогичный период 2020 года (1 трлн 802,1 млрд рублей). Количество предоставленных за семь месяцев кредитов увеличилось на 45,7% (1 млн 88,2 тыс. против 747,1 тыс.).

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в июле выросла до 7,67% после обновления абсолютного минимума в июне (7,07%). Июньская ставка стала минимальной с апреля 2020 года, когда она составляла 8,32%.