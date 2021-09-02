ВТБ хочет инвестировать в частные клиники и лаборатории

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ ведет переговоры с несколькими сетями частных клиник о вхождении в их капитал, проявляет интерес к сетям лабораторий, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2021.

"Медицина сейчас является такой горящей темой, все ожидают взрывного роста, в том числе цифровых систем и так далее. Мы видим сейчас активизацию и развитие частных клиник, и мы, действительно, (меня просили не называть их) с несколькими сетями ведем переговоры. Но это не контрольный пакет, это, скорее, участие такое долевое, и в перспективе возможный выход на IPO этих сетей", - заявил Костин.

По его мнению, рынок медицинских услуг будет очень быстро развиваться в ближайшее время. ВТБ проявляет интерес и к небольшим лабораториям.

"Вы знаете, мы уже в фармацевтике поучаствовали, но вот в целом у нас есть разработки дальнейшего развития даже небольших структур. (...) В частности, интересны, жизнь показывает, лаборатории, которые сегодня берут тесты, но на самом деле могли бы расширить свою деятельность не только на тестирование COVID-19, но и делать какие-то другие операции, создать систему такую по стране, которая была бы эффективная и быстрая, и на базе цифровых технологий эта информация могла бы стать такой базовой для создания цифровой системы лечения", - отметил Костин.

"Я думаю, что до конца года какие-то наши планы будут сформулированы более четко", - добавил глава ВТБ.