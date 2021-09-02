Apple разрешит медиасервисам размещать в приложениях ссылки на их сайты для оплаты подписки

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Apple пообещала смягчить строгие платежные правила для медиасервисов, включая Netflix и Spotify, позволив им размещать в приложениях ссылки на их сайты для оплаты подписки в обход магазина App Store.

Изменения затронут приложения, предоставляющие подписной медиаконтент, в том числе цифровых газет, журналов и книг, а также музыкальных и видеосервисов.

Такое решение было принято компанией для урегулирования претензий Японской комиссии по добросовестной конкуренции (JFTC), проводившей расследование в связи с жалобами разработчиков на то, что действующие платежные правила Apple являются слишком жесткими.

Сейчас разработчики приложений вынуждены использовать исключительно внутреннюю систему App Store для приема от клиентов платежей за подписку. Apple взимает 30%-ную комиссию с суммы каждой покупки.

Изменение правил, которое вступит в силу по всему миру в начале 2022 года, позволит медиасервисам перенаправлять клиентов на их собственные сайты, что поможет пользователям создавать аккаунты и управлять ими, отмечают в Apple.

Прежние требования, однако, сохранятся для игровых сервисов, а также для покупок внутри приложений. Таким образом, вводимые изменения не коснутся Epic Games, создателя видеоигры Fortnite, приложение которой Apple заблокировала в прошлом году за нарушение требования о приеме платежей внутри Apll Store.

Epic Games подала судебный иск к Apple, обвинив компанию в антимонопольных практиках, и решение суда по иску должно быть вынесено позднее в этом месяце.

Акции Apple подорожали на 0,5% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 15%.