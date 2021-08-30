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30 лет назад: хроника последних дней СССР

ФАС обязала Apple за месяц устранить нарушения на рынке приложений

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала Apple Inc. предупреждение об устранении нарушения, связанного с отсутствием возможности оплаты товаров пользователями в приложениях из каталога AppStore с использованием внешних ссылок, говорится в сообщении регулятора.

Предупреждение необходимо исполнить до 30 сентября 2021 года.

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Согласно ФАС, американская компания запрещает разработчикам приложений информировать пользователей о наличии альтернативного способа оплаты товара, который может быть дешевле, чем в магазине приложений. В самом же AppStore товары стоят дороже из-за комиссии 15-30% с каждого платежа.

"Приложения с такими характеристиками Apple не допускает в App Store, требуя от разработчиков удалить ссылки либо изменить функционал приложения таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты", - отмечают в ФАС.

По мнению регулятора, эти действия ограничивают конкуренцию на рынке приложений и могут приводить к росту цен на продукцию разработчиков.

Apple ФАС

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