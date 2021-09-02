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Amazon намерен нанять 55 тысяч сотрудников

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com сообщил, что планирует нанять около 55 тысяч сотрудников в рамках Дня карьеры компании, который пройдет в США и Канаде 15 сентября.

Компания ищет сотрудников в отдел по рекламе и связям с общественностью, в подразделение, занимающееся разработкой и улучшением смарт-станции Alexa, и в подразделение розничной торговли, так как Amazon запланировал открытие собственных супермаркетов, где будет продаваться одежда и другая продукция.

Компания также рассчитывает пополнить штат своих дочерних компаний: студийной Amazon Studios, проекта по созданию спутникового интернета Project Kuiper и Amazon Web Services, работающей в области облачных технологий.

Среди открытых вакансий более 40 тысяч позиций относится к компаниям в США: это 220 объектов, включая подразделения в Нью-Йорке, Белвью, штат Вашингтон, и Арлингтоне, штат Вирджиния, где планируется открытие корпоративного офиса. Также компания сообщила о 1,8 тысячи вакансиях в Канаде.

Посетители Дня карьеры смогут принять участие в одном из 20 тысяч тренингов, проводимых рекрутерами компании. Более того, действующим сотрудникам будет также предложено поучаствовать в мероприятиях по карьерному росту.

Amazon является вторым крупнейшим работодателем в США после ритейлера Walmart Inc. С начала пандемии COVID-19 компания наняла более 450 тыс. человек на фоне роста онлайн-торговли, приведшего к необходимости увеличивать количество рабочих на складах, отмечает The Wall Street Journal. Сейчас штат компании составляет примерно 950 тысяч человек.

Amazon США Walmart Project Kuiper Amazon Studios Amazon Web Services

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