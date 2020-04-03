Amazon нанял 80 000 новых сотрудников

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. нанял 80 000 новых сотрудников за несколько недель при планах открыть 100 000 новых вакансий в связи с растущим спросом на интернет-доставки в условиях пандемии коронавируса.

Сейчас в компании ежедневно меряют температуру у 100 000 сотрудников, рассказал The Wall Street Journal старший вице-президент по глобальным операциям Дейв Кларк. С начала следующей недели сотрудникам Amazon в США и Европе, а также в сетях супермаркетов Whole Foods Market всем будут мерить температуру. Аmazon также планирует обеспечить масками все свои объекты к следующей неделе.

Работники складов Amazon и другой персонал с почасовой оплатой призвали компанию усилить меры по их защите. На этой неделе компания сообщила, что как минимум на 15 ее складах США были выявлены сотрудники, сдавшие положительный тест на COVID-19 или севшие на карантин из-за симптомов заболевания.

В США число сотрудников Amazon превышает 500 000 человек. Таким образом, компания является вторым по величине в стране частным работодателем.

Walmart Inc., занимающий первое место по числу сотрудников (около 1,5 млн человек), ранее также объявил о планах предоставить персоналу маски и мерить им температуру в начале каждой рабочей смены. С 19 марта компания наняла 65 тыс. новых работников и сообщила, что наймет еще 150 000 человек.