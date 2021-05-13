Amazon наймет 75 тысяч сотрудников

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американский интернет-ритейлер Amazon.com сообщил, что планирует нанять 75 тыс. сотрудников.

Новые вакансии предполагают средний размер заработной платы на уровне $17 в час, в то время как обычная стартовая зарплата составляет $15 в час.

Работники нужны на складах в США, включая Калифорнию, Нью-Джерси, Пенсильванию, Вашингтон и Мичиган, пишет The Wall Street Journal. При этом в некоторых местах компания намерена выплачивать "подъемные" в размере $1 тыс.

"Экономика начинает открываться, и есть большая потребность в новых сотрудниках во множестве различных отраслей", - заявлял ранее финансовый директор Amazon Брайан Олсавски.

Котировки акций Amazon растут на 0,6% в начале торгов в четверг. Капитализация компании с начала текущего года сократилась на 2,7%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 9,7%.