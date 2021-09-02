ВТБ приобретает 49% в едином центре учета ставок букмекерских контор

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - НКО "Мобильная карта", которая c 1 сентября является единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов, будет совместным предприятием "Центра прогресса бокса" и банка ВТБ.

Распоряжение, определившее "Мобильную карту" единым центром учета ставок, президент Владимир Путин подписал 25 августа. На тот момент у НКО не было контролирующего собственника, в состав его владельцев входил ряд физлиц, в том числе участников букмекерского рынка.

То же распоряжение фиксировало статус АО "Современные платежные решения" (согласно данным "СПАРК-Интерфакс", учреждено "ВТБ Недвижимостью") как компании, финансирующей деятельность подконтрольного Росимуществу Единого регулятора азартных игр.

Как сообщил "Интерфаксу" "на полях" ВЭФ-2021 глава ВТБ Андрей Костин, "Современные платежные решения" - это СП банка в лице ООО "ВТБ прямые инвестиции" с "Центром прогресса бокса". "Доля ВТБ - 49%, у партнёров - 51%", - сказал Костин.

"В июне мы (СП - ИФ) заключили договор купли-продажи "Мобильной карты" у текущих собственников для формирования инфраструктуры единого центра учёта перевода ставок. Согласовали сделку с ЦБ и ФАС", - сообщил глава ВТБ. По его словам, закрытие сделки планируется 7 сентября.

"Центр прогресса бокса" учрежден членом исполкома Федерации бокса России, президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Умаром Кремлевым.

Назначение "Мобильной карты" единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов лишило этого статуса компанию Qiwi, чьи акции пережили более чем 8-процентное падение в день выхода президентского распоряжения.