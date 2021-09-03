ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2021 год в 295 млрд рублей

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил действующий прогноз по чистой прибыли банка на 2021 год, допустив и его небольшое перевыполнение.

В июле ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли на 2021 год по МСФО до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250-270 млрд рублей. Чистая прибыль банка за семь месяцев составила 200,9 млрд рублей.

"Банковский сектор в этом году очень успешно развивается, видно, что динамика роста прибыли примерно в два раза опережает прошлый год. У ВТБ очень успешный год, мы за 7 месяцев заработали уже порядка 200 млрд рублей прибыли, по году ожидаем не менее 295-300 млрд", - сказал глава ВТБ Костин в интервью "России 24" на полях ВЭФ-2021.

Костин также отметил, что участие в восстановлении экономики Афганистана в настоящее время не актуально для российского бизнеса.

"Пришедший к власти в Афганистане "Талибан" - запрещенная в России организация. Какой бизнес туда (в Афганистан) пойдет?", - сказал Костин "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос об участии крупного бизнеса РФ в восстановлении экономики Афганистана.

"Можно взять автомат и пойти добывать литий, но я думаю, этот вопрос сейчас не рассматривается", - отметил глава ВТБ.

"На протяжении 40 лет Афганистан - зона повышенного риска. Думаю, тема (участия российского бизнеса в восстановлении экономики Афганистана - ИФ) пока не очень актуальна", - заключил Костин.