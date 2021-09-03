Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2021 год в 295 млрд рублей

ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2021 год в 295 млрд рублей
Фото: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил действующий прогноз по чистой прибыли банка на 2021 год, допустив и его небольшое перевыполнение.

В июле ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли на 2021 год по МСФО до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250-270 млрд рублей. Чистая прибыль банка за семь месяцев составила 200,9 млрд рублей.

"Банковский сектор в этом году очень успешно развивается, видно, что динамика роста прибыли примерно в два раза опережает прошлый год. У ВТБ очень успешный год, мы за 7 месяцев заработали уже порядка 200 млрд рублей прибыли, по году ожидаем не менее 295-300 млрд", - сказал глава ВТБ Костин в интервью "России 24" на полях ВЭФ-2021.

Костин также отметил, что участие в восстановлении экономики Афганистана в настоящее время не актуально для российского бизнеса.

"Пришедший к власти в Афганистане "Талибан" - запрещенная в России организация. Какой бизнес туда (в Афганистан) пойдет?", - сказал Костин "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос об участии крупного бизнеса РФ в восстановлении экономики Афганистана.

"Можно взять автомат и пойти добывать литий, но я думаю, этот вопрос сейчас не рассматривается", - отметил глава ВТБ.

"На протяжении 40 лет Афганистан - зона повышенного риска. Думаю, тема (участия российского бизнеса в восстановлении экономики Афганистана - ИФ) пока не очень актуальна", - заключил Костин.

ВЭФ ВТБ Андрей Костин

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Почта России запустит к 2023 году почтовые беспилотники на Камчатке

Почта России запустит к 2023 году почтовые беспилотники на Камчатке

Рынок акций РФ поднялся к новой вершине 4000 пунктов по индексу МосБиржи

ЦБ убрал точные даты публикации комментариев по инфляции из графика

Активность розничных инвесторов на рынке акций РФ усилилась к концу лета

"Газпром" снова занял первое место по капитализации в России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');