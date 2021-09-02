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S7 выбрала для базировки лоукостера четыре аэропорта "Новапорта"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Группа S7 выбрала для базировки своего будущего лоукостера аэропорты Новосибирска, Воронежа, Челябинска, Тюмени, сообщил в кулуарах ВЭФ-2021 бизнесмен Роман Троценко, чей холдинг "Новапорт" объединяет эти аэропорты.

"Они выбрали несколько точек. В нашей сети это 4 точки: Новосибирск, Воронеж, Челябинск, Тюмень. Мы с ними глубоко в переговорах в отношении их планов. Мы считаем, это очень полезная инициатива, в России должен появиться второй, а потом и третий лоукостер, что существенно повысит мобильность населения", - сказал он

По его словам, "Новапорт" готов предоставить лоукостеру S7 скидки на период раскатки новых маршрутов.

"Мы всем лоукостерам делаем низкие ставки. Для нас это вызов. Мы на лоукостерах почти ничего не зарабатываем, зато поднимаем тот пассажиропоток, который при других обстоятельствах не полетел бы", - отметил Троценко.

S7 объявила о планах запуска собственного низкобюджетного перевозчика с июля 2022 года. Эта компания, как ожидается, будет летать на Airbus A320neo, связывая регионы РФ. В качестве потенциальных аэропортов базирования рассматриваются Омск, Челябинск, Казань, говорила совладелица S7 Татьяна Филева.

S7 Новапорт Роман Троценко ВЭФ-2021 Новосибирск Воронеж Челябинск Тюмень

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