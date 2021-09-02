Путин поручил рассмотреть просьбу "Роснефти" об экспорте газа через "Газпром"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" обратилась с просьбой разрешить компании экспортировать газ через агентское соглашение с "Газпромом", подтвердил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее об этом написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующее письмо в адрес президента РФ Владимира Путина.

Новак подтвердил, что есть поручение президента рассмотреть этот вопрос, и оно отрабатывается. "Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом (вопрос - ИФ) будет обсуждаться в правительстве", - сказал вице-премьер РФ.

Он не стал комментировать, позволит ли такой шаг снять ограничения на использование газопровода "Северный поток 2" в рамках европейского законодательства.

"На сегодняшний день наше законодательство сформировано таким образом, что у нас единый экспортер в России. Все, что касается других вопросов, требует рассмотрения", - сказал Новак.