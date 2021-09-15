Минэнерго представит доклад по вопросу экспорта "Роснефтью" газа через "Северный поток 2"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго в ближайшие дни должно представить доклад о возможности обеспечения экспорта "Роснефтью" газа через "Северный поток 2", сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Там сроки уже подходят, в ближайшие дни должен поступить доклад Минэнерго, и правительство будет докладывать президенту", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" на фоне высоких цен на газ попросила разрешить ей экспорт через мощности "Газпрома". Глава "Роснефти" Игорь Сечин, обратившись с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, попросил разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", писала газета "Коммерсантъ". Сечин предлагает платить с этих объемов существенно увеличенный налог на добычу газа, что, по оценкам главы "Роснефти", позволит бюджету дополнительно получить до 37 млрд руб. в год. Однако прямо сейчас у компании нет значимых свободных объемов газа, она планирует существенно увеличить добычу только в 2022 году.

С начала августа биржевые цены на газ в Европе стабильно превышают $500 за 1 тыс. кубометров. В настоящий момент котировки вплотную подошли к историческому максимуму и достигли $964/тыс. куб. м.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%.