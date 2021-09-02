Brent подорожала до $73,26 за баррель

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Котировки растут в четверг после первоначального снижения.

К 18:05 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,67 (2,33%), до $73,26 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,77 (2,58%), до $70,36 за баррель.

Давление на котировки ранее в ходе торгов оказало решение министров государств ОПЕК+ сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с) в месяц.

Министры отметили, что, хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления.

Тем временем поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать данные, указавшие на резкое уменьшение запасов сырья в США, пишет MarketWatch.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,17 млн баррелей - до 425,4 млн баррелей, свидетельствуют опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,29 млн баррелей и составили 227,21 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,73 млн баррелей, до 136,73 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 550 тысяч баррелей.

Росту котировок также способствуют оптимизм в отношении восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса и ослабление курса доллара США.

Опубликованные в четверг данные Министерства труда США показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тысяч - до 340 тысяч человек. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 345 тысяч.