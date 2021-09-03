АИП вложит около 3 млрд руб. в строительство станции в Приамурье для погрузки угля

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ООО "АнтрацитИнвестПроект" (АИП) для транспортировки угля с Сыллахского месторождения в Якутии с октября начнет строительство железнодорожной станции на севере Амурской области с объемом погрузки 5 млн тонн в год.

Соответствующее соглашение подписали в рамках Восточного экономического форума правительство области, АИП и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

"В Тындинском районе планируется создание крупной угольной железнодорожной станции с объемом погрузки угля 5 млн тонн в год. Реализация соглашения позволит обеспечить доставку угля с территории угольного разреза до железнодорожной станции Талума и его погрузку в вагоны с выдачей на пути РЖД", - говорится в сообщении правительства области.

Инвестор планирует вложить в проект, который войдет в рамки ТОСЭР "Приамурская", около 3 млрд рублей. Срок реализации - 2023 год. Генеральный директор ООО "АнтрацитИнвестПроект" Петр Хаспеков отметил, что с Амурской областью связана вся важная часть логистики проекта.

"Добыча не состоится, если не будет выхода на ветку БАМа. Поэтому мы построим на разъезде Талума угольную станцию. Строительство начинаем с октября этого года. В поселке Юктали мы построим свое жилье, чтобы разместить примерно 1100 -120 человек, которые частично будут работать на логистической компании, где будет производиться перевалка угла", - отметил Хаспеков.

Как сообщалось, "АнтрацитИнвестПроект" планирует приступить к добыче на Сыллахском угольном месторождении, которое находится на границе Якутии и Приамурья, уже в этом году. Объемы добычи на новом разрезе ожидаются в 6,5 млн тонн в год, компания планирует войти в ТОР "Южная Якутия".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "АнтрацитИнвестПроект" зарегистрирован в ноябре 2018 года с уставным капиталом 100 млн рублей и основным видом деятельности "добыча угля и антрацита". 80% уставного капитала компании принадлежит ХК "Эволюция", еще 20% - АО "ОГК Менеджмент".

ХК "Эволюция" была создана в ноябре 2018 года концерном "Россиум" и инвестиционной компанией "Регион". Им принадлежало по 19% компании, 62% было у "Логоса" (его основной владелец - Сергей Воробьев). Впоследствии "Логос", "Регион" и "Россиум" вышли из капитала "Эволюции", 100% компании получил ее генеральный директор, бывший сотрудник "Региона" Алексей Инкин.