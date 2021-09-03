В "Газпром нефти" отметили долгосрочный спрос на энергоресурсы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяная отрасль видит для себя место в процессе глобального энергетического перехода, заявил генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе Восточного экономического форума.

"В поспешном бегстве из нефтянки нет необходимости. Нефть будет долго пользоваться спросом и при недостатке инвестиций могут быть определенные проблемы", - сказал нефтяник.

"На данный момент сценарий net zero выглядит проблематичным, но ситуация меняется, и надо быть готовым ко всем сценариям", - заметил Дюков.

Он напомнил, что "Газпром нефть" поставила себе целью снижение углеродной интенсивности на треть к 2030 году. В дальнейшем эта цель может быть уточнена.

Дюков предостерёг, что в процессе энергоперехода может быть недостаток производства нефти и всплески, волатильность цен.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников напомнил, что минувшая зима доказала, что ВИЭ пока не готовы к покрытию пикового спроса и риску ценовой волатильности.

Нефтяные компании, отметил Дюков, могли бы развиваться в области нефтехимии (пластики и полимеры, альтернатива традиционным строительным материалам), производстве водорода, аммиака, улавливании и хранении СО2. Также в числе инструментов снижения углеродной интенсивности он назвал сокращение сжигания ПНГ и повышение доли газовых проектов.

Замминистра энергетики Павел Сорокин отметил, что развиваемая в стране сеть заправки автомобилей природным газом со временем может быть трансформирована в водородные.

В числе рисков энергоперехода Сорокин назвал потерю ресурсной ренты, потерю конкурентоспособности, потерю доходов. А глава Сбербанка Герман Греф даже предупредил о риске потенциального банкротства энергетических компаний.