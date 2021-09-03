В "Газпром нефти" указали на интерес к смазочной продукции в АТР

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" видит большой интерес к своей смазочной продукции в странах АТР, в этом году начала поставки этого продукта на крупнейший в мире фосфорный рудник, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Газпром нефть" видит высокий интерес к своей смазочной продукции со стороны промышленности стран АТР, в первую очередь Китая и Вьетнама. Наши масла применяются для заливки на заводских конвейерах, для работы современной тяжелой техники. Это небольшой, но премиальный сегмент, в котором мы продолжим укреплять позиции", - сказал Дюков.

В качестве примера он привёл поставку смазочных материалов в этом году на крупнейший в мире фосфорный рудник, который находится в провинции Юннань в Китае.

При этом Дюков подчеркнул, что компания в первую очередь заинтересована в поставках своих смазочных материалов в регионы России - в рамках программ импортозамещения: "У нас эффективно реализуются соглашения с целым рядом регионов, но мы хотим расширять это направление работы, в том числе на Дальнем Востоке".

Дюков также рассказал, что "Газпром нефть" начинает перевод из долларов в юани взаиморасчеты за заправку авиакомпаний в Китае.

Соответствующие договорённости достигнуты с партнёром "Газпром нефти" - национальным авиатопливным оператором Китая. "С сентября начинаем, до конца года можем перевести фактически все расчёты по авиатопливу в Китае в юани", - сказал он.

Он добавил, что взаиморасчеты за заправку китайских авиакомпаний в российских аэропортах планируется перевести в рубли.

Основными направлениями сотрудничества авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" с китайскими партнерами являются заправки китайских авиакомпаний в аэропортах РФ и заправки российских и иностранных авиакомпаний в аэропортах Китая. Традиционно такие операции на рынке проводятся в долларах.

Для российско-китайского авиатопливного бизнеса это первый случай перевода платежей на национальные валюты, подчеркнул Дюков, добавив при этом, что тестовые взаиморасчеты в национальных валютах показали дополнительный экономический эффект.

В целом, по его словам, "Газпром нефть" совместно с китайским партнером планирует в период до 2025 года удвоить объем совокупных заправок воздушных судов в аэропортах России и Китая - до 250 тысяч тонн.

В настоящее время "Газпром нефть" представлена в 34 аэропортах Китая. Объём авиазаправок "Газпром нефти" в этой стране за 6 месяцев 2021 года вырос до 56,5 тысяч тонн, что на 12% превышает объемы за аналогичный период 2020 года и на 29% превышает объемы "доковидного" 2019 года.