Газпром нефть продолжит наращивать поставки нефти с Чаянды в ВСТО

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" продолжит наращивать поставки нефти с Чаяндинского месторождения в магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), доведет их уровень до 1,7 млн т ежегодно, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Газпром нефть" продолжает развивать инфраструктуру Чаяндинского месторождения и будет наращивать поставки нефти с него по ВСТО. Дополнительное увеличение мощности инфраструктуры позволит уже в этом году нарастить объемы добычи на Чаянде и объёмы сдачи нефти в ВСТО. Завершение строительства инфраструктуры промысла позволит компании сдавать в ВСТО до 1,7 млн тонн нефти ежегодно", - сказал он.

Чаяндинское НГКМ - одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Газовую часть месторождения осваивает "Газпром добыча Ноябрьск". Добычу нефти ведет "Газпромнефть-Заполярье". Извлекаемые запасы месторождения составляют 1,2 трлн кубометров газа и 61,6 млн тонн нефти.

Дюков также отметил, что "Газпром нефть" может за 1-2 месяца вернуть объем добычи на уровень начала 2020 года.

"У нас есть резервные добычные мощности, которые мы можем задействовать. Мы можем вернуть объем добычи на уровень начала 2020 года. Сделать это достаточно быстро в течение одного двух месяцев", - сказал он.

"Вы видите, что объёмы производства ниже чем объемы потребления. Рынок несколько перегрет. Но в рамках соглашения ОПЕК+ страны начинают реагировать на ситуацию на рынке и начинают увеличивать добычные объемы. Возможно соглашение ОПЕК+ будет продлено если в этом будет такая необходимость", - охарактеризовал он ситуацию на рынке нефти.

На вопрос о том, появится ли на рынке профицит в 2022 году, Дюков сказал: "Такое количество факторов влияет на баланс спроса и предложения. В том числе и пандемия - очень важный фактор. Никто по большому счету уверенно не может сказать, что будет завтра. Периодически появляются новые штаммы. Они более контагиозные. Правительства реагируют, вводят дополнительные локдауны, это сказывается на уровне потребления", - напомнил нефтяник.