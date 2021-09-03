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Евтушенков рассказал о переговорах о производстве "Спутника V" с различными странами

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры о производстве вакцины против коронавируса "Спутник V" ведутся с разными странами, в том числе Иорданией и Бахрейном, сообщил основной акционер ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.

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"Переговоры идут постоянно с разными странами, в том числе с Иорданией и Бахрейном", - сказал он.

Вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России зарегистрирована в 70 странах мира с населением более 4 млрд человек. Российский фонд прямых инвестиций, который вложился в разработку и продвижение вакцины, для производства "Спутника V" создал партнерства с более чем 20 компаниями в 14 странах, включая крупнейшего производителя вакцин в мире Serum Institute (Индия).

Массовое производство вакцины "Спутник V" осуществляет в том числе фармхолдинг "Биннофарм Групп", который входит в портфель активов АФК.

В июне РФПИ сообщал, что в Бахрейне будет построен завод, который будет производить вакцину "Спутник V" для последующих поставок в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Соответствующее соглашение подписали РФПИ, Mumtalakat Holding Company (Mumtalakat, суверенный фонд Королевства Бахрейн) и "Биннофарм Групп".

Спутник V Владимир Евтушенков

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