Сбербанк вложит более 10 млрд руб. в перевод дальневосточного морского транспорта на СПГ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует вложить более 10 млрд рублей в перевод дальневосточного морского транспорта на СПГ, соответствующее соглашение о намерениях в рамках ВЭФ-2021 заключили "Сбербанк Лизинг" и ООО "Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация" (ВАНК).

Стороны намерены объединить усилия для перевода дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо (сжиженный природный газ, СПГ), что сократит вредные выбросы в атмосферу. Планируемый к реализации проект станет первым и опорным для развития инфраструктуры бункеровки СПГ в Дальневосточном федеральном округе.

В рамках соглашения запланированы переговоры о финансировании Сбербанком строительства завода по производству сжиженного природного газа, общая сумма кредита может достичь 8,4 млрд рублей (с учётом НДС). "Сбербанк Лизинг", в свою очередь, примет участие в конкурсе по закупке судов-бункеровщиков СПГ и, в случае признания победителем в рамках конкурентной закупки, предоставит эти суда в ВАНК. Максимальная сумма сделки может составить 4,2 млрд рублей с НДС.

Уже в ближайшей перспективе СПГ будет играть ключевую роль в декарбонизации морских перевозок. И Россия, имея выход в Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый океаны, может стать одним из ведущих мировых поставщиков СПГ для бункеровки судов, говорится в сообщении Сбербанка. Развитие комплексных проектов, включающих центры производства сжиженного природного газа и собственный бункеровочный флот, позволит России выйти в мировые лидеры по данному направлению.

"Мы начинаем сотрудничество с Восточно-арктической нефтегазовой корпорацией и надеемся на успешный исход переговоров по столь перспективному проекту международного значения. Банк готов предоставить требуемое финансирование в размере до 8,4 млрд рублей и при необходимости обеспечить иную нефинансовую поддержку для перевода дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо. Данная инициатива соответствует ESG-повестке Сбера, и мы рады, что Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация разделяет наше видение", - заявил на церемонии подписания соглашения зампред Сбербанка Анатолий Попов.

"Рынок бункеровки сжиженным природным газом является стратегическим, и его инфраструктуру необходимо развивать опережающими темпами. Количество судов на СПГ в России растёт, но бункеровочные базы отсутствуют. Единственный в России СПГ-бункеровщик, принадлежащий "Газпром нефти", на днях был спущен на воду и проходит ходовые испытания, которые закончатся во второй половине 2021 года. Судно обеспечит транспортировку и бункеровку малотоннажным СПГ-топливом в портах Финского залива и Балтийского моря. Наша задача - освоить восточные выходы в Мировой океан", - отметил председатель совета директоров ВАНК Станислав Неверов.