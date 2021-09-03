Решетников предупредил о важности системы мотивации по снижению выбросов CO2

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос введения платы за выбросы СО2 в РФ рано или поздно возникнет в рамках создания системы долгосрочной мотивации по снижению эмиссии парниковых газов, важно просчитывать последствия подобных шагов заранее, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на сессии "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации" в рамках Восточного экономического форума.

"Очень важно создание системы долгосрочной мотивации (снижения выбросов парниковых газов - ИФ). Иными словами: наверное, на каком-то этапе нам придется задуматься - жизнь заставит, что называется - о стоимости CO2, о стоимости выбросов, и какая она может быть и на каком периоде. Сделаем ли это мы после 2026 года (с 2026 года в ЕС вступит в силу "углеродный налог" - ИФ) или ближе к 2030 году? И какое это будет ценообразование - будет ли оно предельное, как в Европе? Нам важно понимать, к чему и как мы движемся, и, главное, понимать последствия в целом для нашей экономики и для наших потребителей (и для таких очень чувствительных сфер, как система ЖКХ) введения вот этих всех потенциальных мер", - сказал министр.

"Здесь действительно очень важна долгосрочность. Завтра ничего не наступит - в прогнозе до 2024 года мы последствия энергоперехода (глобального - ИФ) пока в цифрах не видим, но в прогнозе до 2030 года уже видим последствия энергоперехода, и там уже все отражаем", - добавил он.

Решетников сообщил, что министерство подготовило стратегию низкоуглеродного развития России (до 2050 года - ИФ), где предусмотрены 4 сценария - "инерционный, базовый, который позволяет достичь тех целей, которые поставлены президентом..., интенсивный, в рамках которого мы исследовали возможность достижения углеродной нейтральности к 2060 году и что - какие меры, какие предпосылки для этого необходимы и в рамках этого сценария, в том числе как раз допускается уже введение платности на CO2, на выбросы на каком-то этапе, и агрессивный сценарий, который предполагает еще более амбициозную задачу, но который сопряжен с достаточно большим объемом издержек".

"Эта стратегия - по большому счету такая модель и платформа, в которую мы постоянно будем добавлять предпосылки, сценарии, технологии и которая будет развиваться и будет таким живым механизмом, чтобы каждая компания могла оценить свои рынки и технологии и посмотреть на свое развитие через призму этих вопросов", - сказал министр.

В целом, по словам главы Минэкономразвития, необходимо реализовывать "ту повестку, которая сейчас сформировалась".

"Во-первых, нужно реализовать принятый закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", который предполагает два фундаментальных направления - налаживание мониторинга выбросов и соответственно оценка влияния всех потенциальных мер на разные отрасли нашей экономики, и, конечно реализация климатических проектов - формирование рынка углеродных единиц", - отметил он.

Параллельно с этим, по его словам, есть законодательная инициатива о региональных экспериментах, которая предполагает, что регионы уже готовы объявлять об углеродной нейтральности. "Они (регионы - ИФ) могут получать дополнительные инструменты регулирования, в том числе и систему торговли квотами и систему ограничения выбросов - более жесткие системы. Это тот самый "сахалинский эксперимент", где мы планируем все это отработать, чтобы у нас в стране были свои региональные системы, на основе которых мы со временем могли бы вырастить и национальную систему", - сообщил министр.

"Параллельно с этим у нас отдельным треком идет создание системы верификации (выбросов - ИФ), с тем, чтобы у нас формировался рынок организаций, которые могут и которым доверяют оценивать итоги климатических проектов - поглощение, сокращение выбросов, закачку и так далее. Очень важно добиться признания и нашей системы, и таких организаций на международном уровне. Мы такой план подготовили. Росаккредитация задачу получила, коллеги активно этим занимаются. У нас есть план, чтобы мы к концу 2023 года добились признания всей нашей системы на международном уровне", - сказал Решетников.