Стоимость электроэнергии для бизнеса Дальнего Востока не снизилась до среднероссийского уровня

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Выполнение решения президента России о снижении стоимости электроэнергии для бизнеса на Дальнем Востоке попросил проверить Генпрокуратуру уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Было принято решение, что другие регионы должны были компенсировать для ДФО снижение стоимости электроэнергии, то есть они платят частично за ДФО. А в результате в ДФО электроэнергия не снизилась. Где эти деньги?", - заявил он в пятницу на Восточном экономическом форуме на сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".

"На предыдущей сессии мы ставили этот вопрос и надеемся, что Генеральная прокуратура разберется, как выполняется это решение", - отметил он.

Как сообщалось, в 2016 году президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "Об электроэнергетике". Они должны были обеспечить снижение энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных потребителей ДФО за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской, сибирской частях России. Поправки вступили в силу с 1 января 2017 года.