"Норникель", скорее всего, рассчитает промежуточные дивиденды в 2021г по формуле

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Норильский никель", скорее всего, рассчитает промежуточные дивиденды в 2021 году исходя из формулы в соглашении акционеров, иные варианты расчета или buyback основные акционеры не обсуждают, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Интерроса", заместитель председателя совета директоров "Норникеля" Сергей Батехин.

Дивидендная формула в действующем до конца 2022 года соглашении акционеров "Норникеля" предполагает выплаты на уровне 60% EBITDA. "Интеррос" и топ-менеджмент ГМК неоднократно предлагали "Русалу", партнеру по соглашению, рассчитывать дивиденды от free cash flow, что снизило бы поступления акционерам на фоне растущих капвложений в проекты развития рудной базы и экологическую программу.

Стороны смогли согласовать снижение дивидендов за 2020 год почти на 40%, впервые c 2013 года отойдя от базирующихся на EBITDA расчетов. При этом "Норникель" провел buyback, от которого "Русал" выручил $1,4 млрд, предъявив к выкупу весь свой 27,8%-ный пакет в "Норникеле", в то время как "Интеррос" акции не продавал.

В случае с промежуточными дивидендами, которые "Норникель" объявит в этом году, отклонений от дивформулы не будет, считает Батехин.

"Мы работаем в рамках существующей в соглашении акционеров формулы. Да, отклонение [в прошлом году] было, когда акционеры приняли такое решение. Скорее всего, в этот раз все [расчет дивидендов] будет в рамках формулы", - отметил глава "Интерроса".

Иные способы возврата капитала акционерам вроде buyback пока не обсуждаются, добавил он.

Помимо компромисса по дивидендам, "Интеррос" и "Русал" договорились весной этого года о spin off Быстринского проекта, долю в котором "Русал" рассчитывает продать "Интерросу" за $570 млн.

Для того, чтобы запустить процесс, договоренность сторон по spin off должен еще одобрить совет директоров "Русала", который вопрос пока не рассматривал, уточнил глава "Интерроса".

"Если все сложится, как мы планировали, то к концу следующего года [произойдет выделение Быстринского]", - сказал Батехин.

После spin off для Быстринского открыты все варианты, в том числе IPO, заключил он.