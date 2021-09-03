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Норникель, Росатом и ДЦСС договорились о строительстве СПГ-ледокола

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Норильский никель", госкорпорация "Росатом" и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС, входит в НК "Роснефть" ) заключили соглашение о намерениях совместно проектировать и строить двухтопливный дизель-СПГ ледокол. Документ был подписан в рамках Восточного экономического форума.

Подписи под соглашением поставили старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергей Дубовицкий, первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров и исполнительный директор ДЦСС Олег Сиденко.

VI Восточный экономический форум

"Ледокольный флот - флагман масштабной модернизации транспортной инфраструктуры Норильского промышленного района. "Норникель" наращивает объем перевозок для своевременной реализации стратегических инвестиционных проектов в регионе. Новый ледокол поможет компании решать стоящие перед ней амбициозные задачи, а соглашение станет важным шагом в развитии партнерства ведущих российских компаний в области развития Арктики", - прокомментировал подписание президент "Норникеля" Владимир Потанин.

Новый СПГ-ледокол позволит "Норникелю" заменить ледокол типа "Таймыр", который будет выведен из эксплуатации в 2027-2029 годах. Ледокол будет осуществлять ледовую проводку судов, перевозящих грузы "Норникеля" по Северному морскому пути.

Стороны сформируют рабочую группу, которая разработает техзадание на проектирование и строительство СПГ-ледокола, выберет верфь, а также рассмотрит варианты привлечения финансирования. К середине 2022 года рабочая группа подготовит проект договора на проектирование и строительство судна.

Сейчас "Норникель" готовится наращивать объем перевозок для своевременной реализации стратегических инвестиционных проектов в регионе, в том числе основной экологической инициативы - Серной программы. Чтобы обеспечить обработку возросших грузопотоков, "Норникель" модернизирует и расширяет инфраструктуру в арктических портах Дудинка и Мурманск, а также наращивает и обновляет флот.

"Норникель" является одним из старейших пользователей СМП, в 2020 году флотом компании по СМП было перевезено 1,63 млн тонн грузов - это примерно 5% всего грузооборота пути.

ВЭФ Норильский никель Росатом ДЦСС

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