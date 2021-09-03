ЕСН, ВЭБ, ВТБ и японские компании проработают проект строительства судов на метаноле

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Группа ЕСН Григория Березкина вместе со своими традиционными японскими партнерами и российскими финансовыми организациями проработает проект строительства на российских верфях судов на метаноле.

Меморандум о взаимопонимании стороны подписали в ходе Восточного экономического форума в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина. Подписи под документом поставили Березкин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава ВЭБа Игорь Шувалов, зампред ВТБ Анатолий Печатников, главный исполнительный вице-президент Marubeni Corp. Акира Теракава и генеральный директор энергетического и оффшорного дивизиона Mitsui O.S.K. Lines Кента Матцузака.

Международный консорциум с участием российских банков, производителя метанола (Группа ЕСН) и крупнейших японских компаний приступил к анализу предлагаемых технологических решений, оценке потребностей в финансировании, а также разработке "дорожной карты" для старта проекта в максимально сжатые сроки, сказано в совместном релизе участников соглашения.

"Сегодня крупнейшие судовые операторы переходят от неэкологичного топлива на основании нефти и нефтепродуктов в более экологичное топливо - метанол. Мировые операторы только начали заказывать соответствующие суда. Наше соглашение - первый подход к снаряду, чтобы такой проект реализовать в России, строить суда на российских верфях с использованием в качестве топлива метанола не только для российского судоходства, Севморпути, но и для международного использования", - сказал Березкин в ходе встречи модераторов сессий ВЭФ-2021 с президентом, предшествовавшей церемонии.

"Результатом будет синхронизация этих планов с возможностями российских верфей. По результатам мы вам доложим. Это создаст новую нишу для использования российского метанола, где мы жестко конкурируем (на мировом рынке - ИФ) не друг с другом, а только с международными компаниями", - заявил Березкин.