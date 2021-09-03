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"НОВАТЭК" кратно увеличил затраты на геологоразведку

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" кратно увеличил затраты на геологоразведку, через 2-3 года поймет свои планы относительно производства сжиженного природного газа (СПГ), сказал журналиистам глава компании Леонид Михельсон, отвечая на вопрос, сохраняются ли планы по увеличению производства СПГ до 70 млн тонн.

"Мы кратно увеличили затраты на геолого-разведочные работы, на Гыданском полуострове их ведем. Я думаю, в течение 2-3 лет будет ясность, и те заявленные к 30 году 65-70 (млн т СПГ в год - ИФ) в нашей стратегии остаются", - подчеркнул он.

Ранее Михельсон говорил о четкой цифре в "70 млн т СПГ в год".

Недавно компания пересмотрела свои планы по производству около 5-6 млн т на "Обском СПГ", решив делать там газохимию.

Михельсон сказал также, что в целом "НОВАТЭК" планирует увеличивать добычу газа на 3-3,5% в год, жидких углеводородов - на 1-1,5%.

"У нас небольшой рост. 18% рынка газового у нас есть, мы хотим на этом уровне и держать, до 30 года у нас практически полка остается, рост по газу будет 3-3,5%, а по жидким - 1-1,5%", - сказал он.

НОВАТЭК Леонид Михельсон ВЭФ-2021

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